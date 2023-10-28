Тюменский район возглавила Ольга Зимина

11:29 27 октября 2023
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Ольга Зимина возглавила Тюменский район, депутаты районной думы отдали за нее большинство голосов. Участниками заседания районной думы стали губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты Тюменской обдумы, главы муниципалитетов, руководители предприятий и организаций, общественники. 

 Помимо Зиминой, на должность главы претендовал первый заместитель главы района Артем Чертов. Зимина работает в администрации Тюменского района более 15 лет, из них последние 8 лет – в должности заместителя главы, курирующего вопросы социальной сферы.  

Александр Моор поздравил нового руководителя с избранием на ответственный пост, отметил, что в районе сформирована сильная управленческая команда, и пожелал так же эффективно продолжать развивать район.

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