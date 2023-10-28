Тюменский район возглавила Ольга Зимина

Ольга Зимина возглавила Тюменский район, депутаты районной думы отдали за нее большинство голосов. Участниками заседания районной думы стали губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты Тюменской обдумы, главы муниципалитетов, руководители предприятий и организаций, общественники.
Помимо Зиминой, на должность главы претендовал первый заместитель главы района Артем Чертов. Зимина работает в администрации Тюменского района более 15 лет, из них последние 8 лет – в должности заместителя главы, курирующего вопросы социальной сферы.
Александр Моор поздравил нового руководителя с избранием на ответственный пост, отметил, что в районе сформирована сильная управленческая команда, и пожелал так же эффективно продолжать развивать район.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru