Фуат Сайфитдинов: принятая 30 лет назад Конституция РФ четко установила основные приоритеты

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев прокомментировали важность проведения Всероссийской научно-практической конференции "Сохранение и укрепление конституционных ценностей многонационального народа России", которая прошла сегодня в региональном парламенте. Она посвящена 30-летию принятия Конституции Российской Федерации. Ее организаторами выступили Тюменская областная дума, Общественная палата Тюменской области и Тюменский государственный университет.

Фуат Сайфитдинов поблагодарил организаторов конференции за актуальность, злободневность и многогранность выбранной темы. По его словам, на конференцию приехало большое количество гостей, очень известных ученых-правоведов со всех уголков страны. "Без проведения подобных конференций, наверное, невозможно продвигать науку вперед. Здесь ученые обмениваются мнениями, знакомятся с другими точками зрения по вопросам обновления конституционных норм. И как заметил, выступая с докладом, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, невозможно принимать какие-то законы, если мы не прислушиваемся к мнению тех людей, кто серьезно занимается проблемами применения положений Конституции", - отметил спикер регионального парламента.

Он напомнил, в каких сложных условиях принималась Конституция. "Кризис экономический, кризис политический, перед этим произошел развал СССР. И, тем не менее, главный закон России, принятый 30 лет назад, четко установил основные приоритеты, направления государственного устройства, определил ценности, права и свободы граждан. Три года назад, в 2020 году были приняты поправки к Конституции. С позиции сегодняшнего дня можно сказать, что это было сделано своевременно, внесенные изменения очень важны для жизни общества. По большому счету в этом и заключается развитие конституционного права", - уверен Фуат Сайфитдинов.

Геннадий Чеботарев обратил внимание, что стало доброй традицией вместе с Тюменской областной думой, Тюменским госуниверситетом, Общественной палатой отмечать юбилеи Конституции проведением научных конференций. Такие же конференции проводились к 10-летию и 20-летию основного закона.

"Тема конференции объединяет всех. Поэтому среди участников не только ученые, но и представители общественных организаций. Конституция Российской Федерации после внесенных в нее поправок действительно укрепила духовно-нравственный потенциал нашей страны, нашего общества", - считает Геннадий Чеботарев.

По его словам, еще многое предстоит сделать, чтобы конституализировать наше законодательство, чтобы воспитать граждан, которые будут соблюдать те нравственные нормы, что заложены в Конституции.

"На конференции правоведы обсуждают возможность дальнейшего развития именно духовно-нравственного потенциала Конституции. Надеюсь, появятся конкретные рекомендации по совершенствованию конституционного законодательства", - заключил Геннадий Чеботарев.