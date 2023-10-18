Фуат Сайфитдинов: на заседании Совета законодателей мы рассмотрели важные для наших регионов темы

Накануне в Тюмени состоялось заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. К обсуждению были предложены темы, актуальные для всех трех субъектов.

Так, в продолжение заседания, заместитель председателя облдумы Галина Резяпова представила информацию о реализации государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения в Тюменской области. Она отметила, что в настоящее время созданы достаточно комфортные условия для торговли, прежде всего, необходимая инфраструктура. Согласно данным 2022 года, темп роста оборота розничной торговли в Тюменской области превышает значение данного показателя по Российской Федерации (93,3 %) и Уральскому федеральному округу (93,9 %).

В части импортозамещения разработаны и внедрены в серийное производство аналоги импортного оборудования для нужд заказчиков – крупных нефтегазовых компаний. Всего, по итогам 2022 года, из государственного бюджета направлено почти 450 млн рублей на поддержку тюменских предприятий. Благодаря этому в прошлом году сумма закупок оборудования и услуг нефтегазовых компаний у региональных промышленных предприятий увеличилась по сравнению с показателем 2021-го более чем в 2 раза и составила свыше 220 млрд рублей.

О результатах работы в этом направлении участников Совета проинформировали заместитель председателя Думы ХМАО – Югры Еремей Айпин и председатель профильного комитета Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

Заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик рассказала собравшимся о реализации нацпроекта "Здравоохранение" на территории региона. В 2022 году главным результатом его реализации стало увеличение показателя средней ожидаемой продолжительности жизни в Тюменской области до 73,6 лет. Кроме того, в 1,2 раза снизилась смертность населения трудоспособного возраста. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается сейчас по всем профилям, определенным Минздравом России. Лечение получают около 87 тыс. пациентов. Ежегодно 350 тыс. человек проходят диспансеризацию и профилактические осмотры. Более 60 процентов жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом. За последние пять лет население региона выросло почти на 90 тыс. человек и составило более 1,6 миллиона. Тюменская область занимает 2 место в Уральском федеральном округе и 9 место в России по суммарному коэффициенту рождаемости. Регион входит в тройку лидеров в рейтинге качества жизни.

От автономных округов по данному вопросу выступили зампредседателя Думы ХМАО – Югры Наталья Западнова и председатель комитета по соцполитике Законодательного Собрания ЯНАО Надежда Гудкова.

Глава комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова сообщила о мерах законодательного регулирования информационной безопасности детей, о результатах организационных мероприятий в этой сфере в сети Интернет и в медиапространстве региона, о разъяснительной работе с родительской общественностью, мониторинге региональных интернет-СМИ, сообществ и пользователей в социальных сетях. Было особо отмечено, что среди тюменских подростков не популярны темы запрещенных на территории Российской Федерации движений, а также этноконфессиональные вопросы – в региональном сегменте сети Интернет отсутствуют группы и сообщества с ярко выраженными экстремистскими, террористическими или националистическими взглядами и риторикой.

Своим опытом работы по информационной безопасности поделились председатель Думы ХМАО – Югры Борис Хохряков и зампред Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

Первый вице-спикер Заксобрания Ямала Алексей Ситников рассказал о мероприятиях, проводимых в округе, по безвозмездному предоставлению земельных участков для привлечения граждан на постоянное место жительства в рамках реализации программы "Гектар в Арктике".

Члены Совета законодателей также утвердили план работы этого консультативного органа на 2024 год. В нем учтены предложения всех трех субъектов.

По мнению председателя облдумы Фуата Сайфитдинова, общение было плодотворным и конструктивным. "Мы рассмотрели темы, которые волнуют наши территории. Представленный опыт и наработки были интересны и полезны всем нам. В следующем году планируем обсудить реализацию программы "Сотрудничество", вопросы региональной экологии, развития гражданского общества, молодежной политики и другие", - подытожил спикер.