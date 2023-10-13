Моор возглавил медиарейтинг в УрФО за сентябрь

"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2023 года, среди глава уральских регионов первую строчку занял тюменский губернатор Александр Моор, в топ-3 также вошли глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Высокая цитируемость в СМИ Моора обусловлена выборами губернатора, а также встречей после выборов с журналистами местных и федеральных изданий. Также СМИ сообщали, что губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО в Ноябрьске. В Тюмени 18 сентября стартовал промышленно-энергетический форум TNF-2023. В торжественной церемонии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дмитрий Артюхов также упоминался в связи с выборами - он переизбран на второй срок депутатами заксобрания, представил новый состав окружного правительства и сообщил о задачах, которые ставит перед его членами и руководителями исполнительных органов региональной государственной власти. также Сами писали про 500 подростков из Волновахи, что за за осень побывают в округе на экскурсии, про поездки в Харп и Лабытнанги на открытие школ.

Евгений Куйвашев упоминался в связи с экстренной посадкой самолета "Уральских авиалиний", стартом трамвайного движения по новой линии в Академическом. Помимо этого, сообщалось, что губернатор 27 сентября вручил ключи от квартир и домов жителям Сосьвы, лишившимся крыши над головой из-за серьезного пожара, и увеличения в 2024 году прожиточного минимума для трудоспособного населения и пенсионеров.