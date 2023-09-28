Евгений Заболотный назначил первое заседание Тюменской гордумы VIII созыва

10:13 28 сентября 2023
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Первое заседание Тюменской городской думы VIII созыва состоится 9 октября, постановление об этом подписал председатель Тюменской городской думы VII созыва Евгений Заболотный.

На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени. Депутаты определят структуру думы, составы и председателей постоянных комиссий, зарегистрируют депутатские фракции.  

Заседание начнется в 10.00 в большом зале городской думы.

Теги: Евгений Заболотный , Тюменская городская дума
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