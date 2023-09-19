Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

15:54 19 сентября 2023
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Путин подписал указ о выплатах в 50 тысяч рублей награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда" в честь 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады.

Выплаты планируютпоизвести в декабре 2023 - январе 2024 года. Помимо россиян, выплату могут получить награжденные вышеназванными мдель и знаком жители в Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Теги: Владимир Путин
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