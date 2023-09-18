Светлана Иванова покинула пост главы Тюменского района

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Светлана Иванова подала заявление о досрочном прекращении полномочий главы Тюменского района в связи с избранием депутатом Тюменской городской думы VIII созыва, на заседании Думы Тюменского района его положительно рассмотрели.

Иванова возглавляла район с 2015 года. "Сегодня подвела итог важного этапа своей жизни: досрочно прекратила полномочия главы Тюменского района. В администрации столичного я проработала 11 лет, 8 из них - в качестве главы. Это время стало для меня одним из самых счастливых, я искренне полюбила Тюменский район, его трудолюбивых, активных и талантливых жителей", - прокомментировала перемены в карьере Светлана Иванова.

По словам экс-главы, Тюменский район является одим из лидеров социально-экономического развития в Тюменской области. Достигнуты рекордные показатели в строительстве жилья и дорог, объектов соцсферы, в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Реализовано более ста инвестпроектов.