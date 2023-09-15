Моор вступил в должность губернатора Тюменской области во второй раз

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области, согласно уставу региона он принес присягу:

Клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Тюменской области.

Церемония инаугурации состоялась в ДК "Нефтяник". Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вручил Александру Моору знак губернатора Тюменской области. Он отметил, что дума и впредь будет сотрудничать с исполнительной властью в формате конструктивного диалога.

Губернатор отметил, что для него это уже вторая церемония, но не менее волнительная, чем в 2018 году. Нынешняя кампания ознаменовалась хорошей явкой не только в Тюменской области, но в Югре и на Ямале, а также высоким процентом голосов в пользу действующего губернатора.

Поздравляя Моора с победой на выборах, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что жители округа оценили не только конструктивное сотрудничество и работу тюменского губернатора, но и его сердечность. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высокую явку объяснил братской поддержкой.

Выборы лавы региона состоялись 1о сентября. В списки избирателей по трем регионам было внесено 2,677 миллиона человек, явка составила 50,76%. Моор одержал победу, набрав 78,77% голосов.

"Кампания прошла с положительным трендом. Результат показан великолепный. У нас выборы особенные - губернатор избирается тремя субъектами РФ. И конечно важно, что на всех территориях очень высокий результат. Это однозначная оценка той работы, которая сегодня четко и планомерно ведется губернатором, его командой. И принципиально важно, что сегодня Югра, Ямал, Тюменская область — все три губернатора продолжают традиции, которые были заложены ранее в рамках программы "Сотрудничество", по всем вопросам находят консенсус", - сообщил на пресс-подходе полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.