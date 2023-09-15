Артюхов представил новый состав правительства Ямала

В новый состав правительства ЯНАО вошли девять заместителей главы региона. Губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал об основных задачах, которые ставит перед его членами, а также руководителями исполнительных органов госвласти ЯНАО.

Дмитрий Артюхов:

Высоко оцениваю пятилетние итоги работы команды. Мы вступаем в новый период. Перед правительством округа стоят большие задачи по развитию Ямала и повышению качества жизни северян. Очень многое зависит от вас. Руководителям ключевых направлений ставлю в приоритет трансформацию сфер, это потребует большей координации и стратегического взгляда на управление. Задач на ближайшие годы будет становиться всё больше, и мы единой командой должны их решать.

Александр Калинин как первый заместитель губернатора продолжит курировать департаменты экономики, имущественных отношений, государственного заказа.

Ирина Новосёлова в должности первого заместителя губернатора будет курировать департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, занятости населения, а также аппарат губернатора и службу государственной охраны объектов культурного наследия.

Александр Емельянов, ранее возглавлявший дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО, назначен заместителем губернатора, в полномочия которого входит контроль департамента строительства и жилищной политики и службы государственного строительного надзора ЯНАО. Сергей Власенко возглавит департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

Александр Подорога сохраняет за собой кураторство департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также он будет координировать работу департамента внешних связей, управления делами правительства, службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Александр Подорога будет координировать работу правительства ЯНАО по подготовке и проведению празднования 50-летних юбилеев основания Нового Уренгоя и Ноябрьска, 430-летия Салехарда.

Андрей Гаранин будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента природных ресурсов и экологии. В ведение заместителя губернатора войдут также департамент гражданской защиты и пожарной безопасности и департамент по физической культуре и спорту.

Сергей Карасёв, заместитель губернатора и директор департамента государственного жилищного надзора, продолжит курировать департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, департамент агропромышленного комплекса и Службу ветеринарии.

Сергей Климентьев продолжит совмещать должность заместителя губернатора с руководством департаментом внутренней политики, а также будет контролировать департаменты по делам коренных малочисленных народов Севера, молодёжной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент.

Константин Оболтин в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий и связи будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС.

Альбина Свинцова остаётся заместителем губернатора, директором департамента финансов ЯНАО.