Предварительная явка на выборах тюменского губернатора - 48,08%

48,08% избирателей Тюменской области, Югры и Ямала приняли участие в выборах главы Тюменской области, данные на 19:30 озвучил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.

"Явка по Тюменской обрасти с учетом автономных округов составила 48,08% - это 1285470 избирателей. Тюменская область уверенно преодолела 50-процентный рубеж явки — 51,97%, или 604 249 избирателей. По автономным округам. 65,83% составила явка в Ямало-Ненецком автономном округе - 233 456 избирателей. Ханты-Мансийский автономный округ — 38,72%, это 447765 избирателей", - сообщил Халин.

Глава избиркома отметил, что выборы областного уровня прошли спокойно, без значимых эксцессов и в целом их можно считать успешной репетицией президентских выборов. Также он добавил, что цифры по явку еще порастут, так как не починными остались голосовавшие за полчаса минут до закрытия уик в Тюмени и Тобольске.

Тринадцать районов ТО показали явку выше 80%. Лидеры - Ишимский район (93,22%), Омутинский район (92,73%) и Сладковский район (91,89%). В Тюмени на участки пришли 33,6%. избирателей.