Артюхов назначил спецпредставителя Ямала в Волновахский район

Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Он будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на новой подшефной территории, сообщает пресс-служба губернатора.

Александр Кусенко возглавлял управление по физической культуре и спорту в Губкинском. Ранее на протяжении семи лет работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России по городу Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению "Специалист в социальной сфере". Под руководством Кусенко в Губкинском началось развитие трех новых видов спорта - хоккея, самбо и биатлона. Город ежегодно находится в тройке лучших муниципальных образований по организации спортивной работы.

"С прошлого года мы наладили взаимодействие с коллегами из Волновахского района. Активно помогаем им внедрять федеральный проект “Самбо в школу”, так как именно Губкинский стал пилотной площадкой на Ямале по его реализации и нам есть чем поделиться. Планируем проводить совместные соревнования и теперь уже в новой должности буду способствовать реализации всех намеченных ориентиров", - говорит Александр Кусенко.

В новой должности Александр Кусенко будет помогать развитию в Волновахском районе социальных направлений на объектах, запущенных после восстановления; взаимодействовать с местными жителями и ямальцами, работающими на подшефной территории. Уже сегодня спецпредставитель отправился в Волновахский район.