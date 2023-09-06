В УрФо начался новый сезон конкурса молодых управленцев

Второй сезон конкурса "Команда Урала. Реформация" будет посвящён теме "Общество". Участники научатся строить диалог с бизнесом и некоммерческими организациями, выявлять потребности аудитории и работать с ней.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев:
Как и в первом сезоне, образовательные модули пройдут во всех шести регионах Уральского федерального округа: участники будут общаться с опытными наставниками и знакомиться со спецификой субъектов УрФО. Программа обещает быть интересной и насыщенной. Приглашаю всех управленцев попробовать свои силы в проекте!
Приём заявок продлится до 5 декабря. Дальше участников ждёт тестирование и управленческая диагностика. В феврале следующего года по итогам отбора определят победителей, которые пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки РАНХиГС.
Запланировано шесть образовательных модулей: "Сквозные цифровые технологии и инновации" (март, Екатеринбург), "Современные тенденции государственной поддержки проектов" (апрель, Курган), "Развитие туристской инфраструктуры" (май, Салехард), "Актуальные практики работы с НКО" (июнь, Сургут), "PR-технологии и основные методы коммуникации" (июль, Тюмень) и "Политические коммуникации в выборном процессе" (август, Челябинск).
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