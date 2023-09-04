Моор и Артюхов считают высокоэффективной программу "Сотрудничество"

Перспективы сотрудничества Тюменской области и Ямала главы регионов обсудили в Ноябрьске 3 сентября, обе стороны сочли эффективной программу "Сотрудничество", действие которой продлено до 2035 года.

"У нашего сотрудничества – длинная история. Но сегодня жизнь диктует новые вызовы. Перед нефтегазовой отраслью стоит задача по достижению технологического суверенитета. Тюменские предприятия и ученые вместе с ямальскими коллегами способны достойно ответить на эти вызовы", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.



Также в задачах Моор отметил что важно " создать все условия для того, чтобы ямальцы пользовались сервисами, инфраструктурой, которой, может быть, нет на Ямале. "Речь, например, о высшем образовании. Проект межвузовского кампуса, который мы сейчас запускаем, нацелен на то, чтобы талантливые ребята из Тюмени, Югры и Ямала получали образование в наших вузах, а затем возвращались трудиться в свои родные регионы", - сказал Александр Моор.

По мнению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, у межрегиональной программы "Сотрудничество", действие которой продлено на десять лет, – прекрасное будущее. В пресс-службе главы округа отметили, что для северян, которые вышли на пенсию, сохранится возможность переехать в регион с более мягким климатом, им предоставляется медпомощь. В прошлом году в рамках программы обновили оборудование в поликлинике Нигинского в Тюмени: закупили 18 единиц техники, в том числе УЗИ, рентгены, маммограф, стоматологические и ЛОР-установки. До конца этого года поступят еще четыре единицы оборудования. Кроме того, в этом году в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени установят высокоточный микроскоп для нейрохирургических операций. Центр нейрохирургии работает с 2011 года, за это время лечение в нем прошли 2 455 ямальцев.

В качестве примера гибкости и эффективности программы "Сотрудничество" главы Ямала и Тюменской области привели оперативно принятое ими совместное решение о приобретении современного медицинского оборудования для расположенного в областной столице Федерального центра нейрохирургии. В результате высокотехнологичная медицинская помощь, которую получают в этой клинике тюменцы, ямальцы, югорчане и жители многих других регионов нашей страны, станет еще более доступной и качественной.