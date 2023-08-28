Дмитрий Артюхов подвел итоги "Честного маршрута" и рассказал о новых мерах поддержки бойцов СВО

В городах и муниципалитетах прошло 17 встреч с северянами

В ходе пятого "Честного маршрута" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проехал за рулем отечественного автомобиля Lada X-RAY более 1500 километров. Он посетил шесть городов и провел 17 встреч с ямальцами. В каждом муниципалитете глава региона встретился с участниками СВО и их семьями, на которые могли прийти все желающие. Они помогли узнать потребности ямальских бойцов и их родственников.

“Это важная часть поездки, она дала возможность настроить нашу систему поддержки под конкретные жизненные ситуации. Приняли ряд важных решений”, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Так, в ЯНАО ввели выплату в один миллион рублей, которая станет региональной альтернативой земельным участкам для героев спецоперации, удостоенных госнаград. Мера поможет тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но строить дом не собирается. Средства можно направить на погашение ипотеки, покупку нового готового жилья или другого земельного участка.

“Уже начали компенсировать стоимость проезда бойцам в отпуск на Ямал и обратно. Вернём средства за билеты, купленные с 1 января 2023 года. Возместим расходы и за перевес багажа. Подать документы можно на сайте соцзащиты округа”, - пояснил губернатор ЯНАО.

Все региональные меры поддержки для ветеранов боевых действий теперь распространяются на участников спецоперации до того, как они получат статус ветерана. Также глава Ямало-Ненецкого автономного округа поддержал просьбу, прозвучавшую на одной из встреч – распространить реабилитационный сертификат на бойцов ЧВК.

“На Ямале мы не делим защитников на категории. Они все – наши герои”, - отметил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, местными жителями было поднято много частных вопросов, касающихся жилья, трудоустройства и медицинской помощи. Губернатор пообещал разобраться с каждым точечно и сделать все, что возможно.

“Договорились, что в следующем году поедем наоборот – из Ноябрьска в Салехард, потому что к концу поездки все уставшие, а хочется перед 50-летним юбилеем нашего южного города поработать в нем особенно тщательно, уделить больше внимания”, - сообщил глава ЯНАО.

Фото предоставлено правительством ЯНАО