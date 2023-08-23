Кремль опубликовал основные заявления Путина на совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основные высказывания опубликовал телеграм-канал Кремль. Новости.

Несмотря на пессимистические прогнозы, Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира. Текущая бюджетная ситуация в целом устойчивая и не несёт рисков для макроэкономической стабильности, дефицит федерального бюджета во II квартале текущего года сократился почти в восемь раз. Кроме того, ожидается, что за июль – сентябрь бюджет будет сведён с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП.

Всё больше расчётов в нашей внешней торговле приходится на рубли и валюты дружественных стран. За прошедшие полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12 до 42%.

Важно продолжать работу по укреплению платёжной инфраструктуры и развивать логистические коридоры для укрепления внешней торговли.

На фондовом рынке нужно создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри страны, в том числе для быстрорастущих высокотехнологичных компаний.

Для борьбы с волатильностью на финансовых рынках Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, настраивать их по ситуации, контролировать отток капитала.

Важная задача – создание в экономике ресурса для финансирования масштабных комплексных проектов, рассчитанных на длительный срок окупаемости и гарантирующих рентабельность вложенных средств, доход в течение долгого времени. Чтобы поддержать такие вложения, привлечь дополнительные средства, с 1 января 2024 года начнёт действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. Этот инструмент позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" на случай особых жизненных ситуаций.

За первое полугодие 2023 года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 4,7%, сопоставимыми темпами – на 4,2% – увеличилась и средняя зарплата по экономике.

С 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Такое решение должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 миллиона работников.

С опережением графика ведётся работа в строительстве больниц, поликлиник, ФАПов в рамках нацпроекта "Здравоохранение": с 2019 года введено 3,6 тысячи капитальных объектов, из них 3,5 тысячи в первичном звене здравоохранения.

Ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и составила чуть более 73 лет. За этой цифрой целый комплекс факторов, включая уровень медицинского обслуживания, качество жилищных условий, доходы людей, состояние экологии, и положительная динамика показывает, что мы движемся в правильном направлении.

Разрабатываются дополнительные меры в сфере демографии. На сегодняшний день во всех субъектах Федерации запущены региональные программы по повышению рождаемости. Продлён срок действия пособия по уходу за детьми для матерей, которые выходят на работу до того, как ребёнку исполнится 1,5 года. С 1 сентября также будет запущен проект, его цель – создать единую систему социальной и медицинской помощи как женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, так и полным семьям с детьми.

За пять лет с помощью федерального проекта "Профессионалитет", который охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране, не менее миллиона человек должны получить современные, востребованные рабочие профессии.

За счёт Фонда национального благосостояния будет реализовано 239 проектов в сфере ЖКХ в 73 регионах России.