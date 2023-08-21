На Ямале в воскресенье началось голосование

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20 августа на Ямале началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях округа, сообщает краевой избирком.

В первый день к голосованию приступили три территории – Приуральский, Тазовский районы и п. Пельвож. Члены УИК добирались до избирателей вертолетами и с помощью водного транспорта.

За первый день досрочного голосования комиссии совершили порядка 50 взлетов и посадок. По итогам – досрочно 20 августа на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 363 избирателя.