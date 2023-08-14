Моор поздравил жителей Тюменской области с79-летием региона

В истории региона много героических страниц, ярких побед, удивительных открытий, масштабных проектов. Все это результат труда и созидательной энергии жителей Тюменской земли, отметил губернатор Александр Моор в поздравлении земляков с 79-летием Тюменской области.

"Здесь всегда были отважные, сильные, трудолюбивые люди, которые осваивали и обустраивали ее. Сегодня мы продолжаем славные традиции предшественников. Тюменцы с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции и защищают Отечество. Мы развиваем экономику и социальную сферу, помогаем тем, кто нуждается в поддержке, подтверждая, что Тюменская область – земля больших людей с широкой и открытой душой, отзывчивым и добрым сердцем, мужественных, основательных и искренне любящих свою малую родину и Отчизну. Всех нас объединяет общий дом - это наша область. Вместе мы трудимся на ее благо", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона напомнил, что ежегодно Тюменская область в числе лидеров по созданию благоприятного инвестиционного климата, жилищному строительству и дорожной инфраструктуре, цифровой зрелости и научно-технологическому развитию. Регион вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета. Тюменская область – территория с высоким качеством жизни, где каждый год растет число жителей.