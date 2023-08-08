В Тюмени оценили ход подготовки общественных наблюдателей для контроля за выборами

Фото Сергея Кузнецова

До выборов остается ровно месяц. В Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер" 8 августа прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области. Участники встречи обсудили ход подготовки общественных наблюдателей для контроля за выборами, которые на территории региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Во время выборов 10 сентября на пост губернатора Тюменской области будут претендовать 4 партийных кандидата: Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от "Единой России", Владимир Пискайкин от "Справедливой России – Патриоты – за правду" и Денис Садовников от ЛДПР. Все кандидаты собрали необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения от депутатов муниципального уровня, были зарегистрированы и в настоящее время активно ведут свою предвыборную кампанию, сообщил председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

– Задача Общественной палаты – завершить формирование корпуса общественных наблюдателей, обучить их и в день голосования 10 сентября направить на каждый избирательный участок, – рассказал председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев. – Миссия общественного наблюдения заключается в том, чтобы выборы прошли в точном соответствии с избирательным законодательством – не было никаких нарушений, процедура прошла открыто, публично и честно.

При возникновении каких-либо конфликтных ситуаций наблюдатель должен знать, как ему поступить, отметил председатель штаба. Каждый наблюдатель может обратиться в Общественный штаб по наблюдению за выборами или к председателю избирательной комиссии, будет проведено разбирательство и таким образом соблюден порядок на выборах. В итоге легитимность избранного губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской Думы в результате честных выборов и общественного наблюдения будет подтверждена.

На первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, которое состоялось в июле, общественные активисты составили план подготовки и обучения наблюдателей, и он неукоснительно соблюдается. До начала выборов участникам штаба предстоит сформировать список из более 2300 общественных наблюдателей. В процессе их подготовки участникам штаба помогали Общественные палаты муниципальных образований, которые по договору с Общественной палатой Тюменской области подбирали кандидатов через общественные объединения и некоммерческие организации волонтеров.

– На заседании штаба мы рассмотрели все эти документы и приняли решение о рекомендации для назначения общественными наблюдателями, – подвел итог работы штаба Геннадий Чеботарев. – Затем 9 августа совет Общественной палаты будет рассматривать эти рекомендации и утверждать всех общественных наблюдателей. Чтобы успеть подготовиться к выборам, в Тюмени кандидатов мы пригласили на семинары. Во время обучения многие из них задают вопросы, для того чтобы грамотно выполнить обязанности общественного наблюдателя, а утверждением их прав занимаются участники штаба.

В августе в городах и районах Тюменской области продолжится обучение общественных наблюдателей. Для проведения семинаров участники Общественного штаба привлекли преподавателей института государства и права, сведущих в избирательном законодательстве и знающих практику наблюдения за выборами. Курсовые семинары и практико-ориентированную учебу будут проводить в муниципальных образованиях, поэтому впереди – непочатый край работы, отметил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами. Обучение наблюдателей планируют завершить до конца августа.