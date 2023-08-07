Артюхов перед поездкой по "Честному маршруту" попросил ямальцев подать сигналы

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов собрался в очередную поездку по округу за рулём: по пути от Салехарда до Ноябрьска он планирует заехать в каждый город и ждет сообщений от жителей округа в своих соцсетях, сообщает пресс-служба губернатора.
В планах у Артюхова - проверить темпы строительства жилья и соцобъектов, оценить ремонт дорог и благоустройство территорий, проверить, как выполнены поручения прошлых лет и пообщаться с ямальцами на открытых встречах.
"В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет. Отдельное внимание в этой поездке планирую уделить общению с нашими военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, их родными. Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе", - пояснил ближайшие планы сам Артюхов.
Глава округа отметил, что ждет сообщений от ямальцев:
Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во ВКонтакте под постом и в личные сообщения обо всём, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут. До скорой встречи!
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