Артюхов перед поездкой по "Честному маршруту" попросил ямальцев подать сигналы

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов собрался в очередную поездку по округу за рулём: по пути от Салехарда до Ноябрьска он планирует заехать в каждый город и ждет сообщений от жителей округа в своих соцсетях, сообщает пресс-служба губернатора.

В планах у Артюхова - проверить темпы строительства жилья и соцобъектов, оценить ремонт дорог и благоустройство территорий, проверить, как выполнены поручения прошлых лет и пообщаться с ямальцами на открытых встречах.

"В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет. Отдельное внимание в этой поездке планирую уделить общению с нашими военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, их родными. Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе", - пояснил ближайшие планы сам Артюхов.

Глава округа отметил, что ждет сообщений от ямальцев: