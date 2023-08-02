Генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область

Встреча с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь состоялась в правительстве ТО, по словам губернатора Моора, стороны обсудили возможные пути сотрудничества.

Моор отметил, что с Китаем у региона самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров. Более ста китайских студентов учатся в тюменских вузах.

"Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более, у нас есть площадки для обсуждения - ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная", - отметил губернатор.

Помимо экономических, решено развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин.