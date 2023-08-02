Генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область

14:09 02 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Встреча с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь состоялась в правительстве ТО, по словам губернатора Моора, стороны обсудили возможные пути сотрудничества.

Моор отметил, что с Китаем у региона самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров. Более ста китайских студентов учатся в тюменских вузах.

"Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более, у нас есть площадки для обсуждения - ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная", - отметил губернатор.

Помимо экономических, решено развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин. 

Теги: Александр Моор , Китай , консул
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023