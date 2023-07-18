Фуат Сайфитдинов: в весеннюю сессию состоялся ряд значимых для региона политических событий

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В первом полугодии 2023-го прошел ряд значимых для региона политических событий, в которых Тюменская областная дума приняла непосредственное и активное участие. Об этом сообщил председатель Фуат Сайфитдинов, комментируя итоги работы депутатов регионального парламента в весеннюю сессию.

"Мы участвовали в подготовке и проведении 23-24 мая Дней Тюменской области в Совете Федерации. Делегация региона работала на заседаниях семи профильных комитетов, где был продемонстрирован лучший опыт субъекта в разных сферах и отраслях. В эти дни экспонировалась выставка тюменских достижений "Земля больших людей", созданная с привлечением нейросетей. Сенаторы отметили разносторонний потенциал территории. Почти все предложения Тюменской области были услышаны и одобрены", - отметил спикер облдумы.

Очень важным считает Фуат Сайфитдинов назначение даты выборов губернатора Тюменской области. Депутаты единогласно определили их проведение 10 сентября текущего года. "Выборы проходят на территории региона, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, поэтому был подписан договор между органами государственной власти трех субъектов о порядке и условиях их проведения", - пояснил он.

На полях Петербургского международного экономического форума главы Тюменской области, Югры и Ямала продлили трёхсторонний договор о взаимодействии до 2035 года. "На последнем заседании парламента я тоже поставил свою подпись под документом, мои коллеги сделали это раньше. Таким образом, реализация программы "Сотрудничество", которая уже почти 20 лет эффективно работает по разным направлениям для жителей наших регионов, продолжится ещё десятилетие", - высказался Фуат Сайфитдинов.

Кроме того, в марте текущего года был сформирован новый состав Общественной палаты Тюменской области. "Мы актуализировали текст соглашения о взаимодействии областной думы и региональной Общественной палаты. Впервые документ подписали в 2015 году. Представители этого органа участвуют в работе комитетов облдумы, а депутаты – в мероприятиях палаты. Общественники помогают в решении важных вопросов социально-экономического развития региона", - считает законодатель.

"Мы продолжили сотрудничество с нашими коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В первом полугодии состоялись два заседания Совета Законодателей в Тобольске и Когалыме. Прозвучало много полезной и интересной информации, которую можно тиражировать в своих территориях", - выразил мнение Фуат Сайфитдинов.