Тюменские девелоперы обсудили правовые вопросы в сфере недвижимости на конференции Сбера

Правовые вопросы в сфере финансирования недвижимости и другие важные юридические вопросы обсудили строительные компании на конференции Сбера в Тюмени. Семинар на тему "Территория права: открытый диалог с застройщиками" состоялся на площадке Финансово-экономического института Тюменского государственного университета, участниками которого стали более 50 представителей строительных компаний.

Приглашенным внешним спикером на мероприятии выступил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. Он рассказал участникам встречи об упрощении процедур регистрации недвижимости и о влиянии качественно подготовленных пакетов документов на оперативность оформления сделки.

Эксперты юридического управления Уральского банка Сбербанка обсудили с представителями застройщиков Тюмени самые актуальные вопросы по корпоративному кредитованию и финансированию строительства недвижимости. Партнеров интересовали такие темы, как прекращение обязательств по договору долевого участия зачетом встречных требований, особенности исполнения договора комплексного развития территорий, правовые риски при изменении условий кредитного договора и другие вопросы.

В завершение встречи участники конференции совместно с представителями Сбера обсуждали реальные правовые кейсы застройщиков в формате открытого диалога.



Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: