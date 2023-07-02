Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора

В Тюменской области продолжается выдвижение кандидатов на должность губернатора Тюменской области, в субботу документы в избирком подал действующий глава региона Александр Моор, выдвинутый на выборы "Единой Россией"

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил, что выдвижение кандидатов продлится до 8 июля 2023 года, документы для выдвижения на должность в избирком ранее представили Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин, (СРЗП), Денис Садовников (ЛДПР).

Регистрация кандидатов пройдет с 16 по 24 июля. Голосование в Тюменской области будет в течение одного дня - 10 сентября. Выборы проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ (ХМАО, ЯНАО).