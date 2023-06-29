Умер глава Мегиона Олег Дейнека

29 июня глава Мегиона Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни, - об этом сообщили в городской администрации.

Дейнека возглавил Мегион в 2015 году и за годы работы продемонстрировал горожанам эффективность своей деятельности. Он стремился сделать жизнь мегионцев комфортнее и удобнее, благоустраивал городские пространства и проводил важные проекты. Олег Александрович всегда принимал решения, опираясь на мнение жителей города и поддержку со стороны власти. Он также разрабатывал бренд города и увековечивал память о первопроходцах мегионской нефти.

К сожалению, он не смог реализовать все интересные проекты из-за болезни и скончался незадолго до своего 70-летия. Администрация города выражает соболезнования его семье и сохранит память о нем как о компетентном руководителе и организаторе, который внес существенный вклад в развитие города.

Фото - сайт администрации Мегиона