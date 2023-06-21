Фуат Сайфитдинов поблагодарил депутатов Тюменской гордумы VII созыва за работу и конструктивное взаимодействие

Председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов принял участие в итоговом заседании Тюменской городской думы VII созыва.

Депутаты рассмотрели 11 вопросов. С отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год выступил глава Тюмени Руслан Кухарук. Народные избранники назначили дату выборов депутатов гордумы VIII созыва на 10 сентября, объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, присвоили звание "Почетный гражданин города Тюмени" Михаилу Колосову, заслуженному учителю Российской Федерации, директору гимназии № 1, обсудили и другие важные для областного центра темы.

Обращаясь к депутатам на последнем, 44 заседании, Фуат Сайфитдинов прежде всего остановился на отчете Руслана Кухарука. "Объем работы впечатляет. Очевидно, что достигнутые показатели – это результат конструктивно выстроенных взаимоотношений между главой города, администрацией и представительным органом", - считает он.

По словам парламентария, такой опыт работы интересен всем, в том числе и депутатам областной думы. "В связи с этим на девятнадцатом заседании мы приняли решение в конце текущего года заслушать информацию главы города о социально-экономическом положении Тюмени и дальнейших перспективах развития", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

Спикер облдумы рассказал, что 23-24 мая состоялись Дни Тюменской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. "По мнению сенаторов, регион был представлен достойно. Работа органов государственной власти, местного самоуправления получила высокую оценку. Считаю это очень значимым", - поделился он.

Председатель Тюменской облдумы проинформировал коллег, что на пленарном заседании 29 июня будет рассмотрен проект о пролонгации договора о сотрудничестве между органами власти Тюменской области, Югры и Ямала до 2035 года. "Этот документ имеет немаловажное значение для социально-экономического развития нашего региона. За прошедшие годы он доказал свою эффективность", - подчеркнул Сайфитдинов.

Отметим, трехсторонний договор был продлен до 2035 года главами территорий на полях Петербургского экономического форума-2023. Впервые он был подписан в 2004 году.

Спикер облдумы акцентировал внимание на том, что в 2023 году начинается новый электоральный цикл – избирателям региона, вместе с жителями Югры и Ямала, предстоит выбрать губернатора Тюменской области.

Подводя итог, Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что парламентарии областной и городской дум работают в конструктивном взаимодействии, как в законотворчестве, так и по другим направлениям многогранной депутатской деятельности.

"От имени депутатов Тюменской областной думы хочу выразить вам, уважаемые коллеги, слова признательности за совместное плодотворное сотрудничество. Уверен, у всех вас есть чувство удовлетворения от своей депутатской работы и деятельности городской думы седьмого созыва", - высказал мнение Сайфитдинов.