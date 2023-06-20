Евгений Заболотный: "Тюменскую городскую думу мы оставляем в надлежащем порядке"

Фото из архива https://duma.tyumen-city.ru

Пять лет работы Тюменской городской думы VII созыва ознаменовались позитивными переменами в упорядочении работы представительного органа с наказами и обращениями жителей города, усилением эффективного взаимодействия с исполнительной и законодательной властями всех уровней, развития местного самоуправления и коммуникаций с представителями общественности. Об этом в итоговом докладе сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный.

С 2018 по 2023 год в гордуме проведено 44 заседания, принято 612 муниципальных правовых актов, состоялось 213 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 958 вопросов. В центре внимания были все сферы жизни тюменцев. Дума была открытой для горожан. Проекты решений заранее публиковались на официальном сайте для внесения предложений жителями. Благодаря проведенной модернизации и цифровизации все заседания думы и постоянных комиссий с начала пандемии и по сей день транслируются онлайн, а бумажный документооборот заменили электронным. В проходивших дискуссиях свои мнения отстаивали фракции четырех политических партий. Несмотря на разную партийную принадлежность, все работали на благо избирателей.

"В течение 7 созыва городская Дума активно взаимодействовала с правительством Тюменской области, Тюменской областной думой. Многое для этого сделали Александр Викторович Моор, Сергей Евгеньевич Корепанов. Затем традицию взаимодействия с региональным парламентом продолжил Фуат Ганеевич Сайфитдинов. Проводились совместные мероприятия с депутатами областной Думы, избранными от города Тюмени. Была обеспечена конструктивная работа с администрацией Тюмени, прокуратурой города, которая помогала нам выверять все проекты решений, осуществляла надзор за приведением наших документов в соответствие федеральному и региональному законодательствам. Активное взаимодействие осуществлялось с Управлением МВД по городу Тюмени, Счетной палатой, Общественной палатой, ТОСами. Вместе мы решали все возникающие вопросы", - отметил Евгений Заболотный.

Председатель думы напомнил, что в начале созыва был принят ряд нормативных правовых актов, которые позволили усовершенствовать порядок подготовки и проведения заседаний, избежать путаницы и сумятицы. Свою деятельность депутаты сразу сосредоточили в избирательных округах, что называется "в поле". Большую роль в этом сыграли общественные приемные в каждом избирательном округе. Даже в сложное время пандемии не терялась связь с гражданами – приемы избирателей по личным вопросам проводились как напрямую, так и в дистанционном формате. За пять лет на приемах у депутатов побывало более 9 100 жителей, рассмотрено 12 700 обращений.

В 2021 году был создан волонтерский центр Тюменской гордумы, объединивший депутатов и активных жителей. За это время адресную помощь получили свыше 27 тысяч земляков, проведено 4 тысячи мероприятий. Общая сумма личных средств и средств от собственного бизнеса, направленных на разные виды поддержки, составила свыше 25 млн рублей. "Огромная работа была проделана в период пандемии, мы помогали и помогаем в рамках спецоперации бойцам и их семьям, вынужденным переселенцам, помощь оказывается пострадавшим в результате пожаров на территории Тюменской области", - отметил Евгений Заболотный.

Продолжилось совершенствование системы поощрений граждан, утверждены их новые виды. За седьмой созыв звания "Почетный гражданин города Тюмени" удостоены пять тюменцев. В Книгу Почета внесены имена девяти земляков и семи трудовых коллективов. Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", который был учрежден депутатами, поощрен 31 горожанин, а почетным знаком "За волонтерство и милосердие" - 41 тюменец и три коллектива. Почетных грамот и благодарностей городской Думы удостоены более четырех тысяч земляков и 24 трудовых коллектива.

Большое внимание уделялось информационной работе, как думы в целом, так и каждого депутата. В СМИ, соцсетях и на радио опубликованы тысячи материалов и постов, многие депутаты создали личные страницы в социальных сетях для оперативного общения с избирателями.

"Дума в течение пяти лет в полном объеме реализовала полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления. Искренне признателен всем депутатам, комиссиям, фракциям политических партий за конструктивную совместную работу. В седьмом созыве ощущался единый командный дух. Все мы с хорошим рабочим настроем приходили на заседания, по-товарищески были рады видеть друг друга, осознавая, что объединены общими целями во благо развития родного города", - отметил Евгений Заболотный.

В своем выступлении председатель гордумы выразил слова благодарности главе Тюмени Руслану Кухаруку, его заместителям, директорам департаментов, руководителям управ, прокурору города Тюмени Владимиру Бондарчуку, начальнику УМВД по городу Тюмени Андрею Кабанову, председателю Счетной палаты Владимиру Казанцеву, председателю Избирательной комиссии Татьяне Гиблер, председателю Общественной палаты Ольге Загвязинской, ТОСам и средствам массовой информации.

В 1855 году император Николай I, передавая престол своему преемнику Александру II, говорил: "Оставляю тебе команду в ненадлежащем порядке, оставляю тебе много забот и хлопот". Сегодня мы можем смело констатировать, что Тюменскую городскую думу мы оставляем в надлежащем порядке, как эффективно и результативно работающий представительный орган, но забот и хлопот у депутатов VIII созыва будет по-прежнему много. Пожелаем им успехов!", - подытожил работу Тюменской городской думы VII созыва Евгений Заболотный.