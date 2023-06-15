Избиркомы Тюменской области, Югры и Ямала подписали соглашение о проведении выборов губернатора

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в церемонии подписания Соглашения между избирательными комиссиями Тюменской области, Югры и Ямала об организации и проведении выборов губернатора Тюменской области. Во встрече участвовали представители законодательной и исполнительной власти трёх субъектов в том числе глава избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, председатель избиркома Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Корнеев и руководитель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

"Выборы главы Тюменской области – важнейшее политическое событие для всех трех субъектов. Поэтому подписание соответствующего соглашения – ответственная и своевременная процедура, ставшая уже традиционной. Отмечу, что текст соглашения каждый раз совершенствуется, что обусловлено изменениями федерального законодательства, происходящими в обществе процессами, новыми вызовами", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Он напомнил, что подписанию документа предшествовало утверждение даты выборов в ходе заседания Тюменской областной думы, которое прошло 8 июня. Депутаты приняли решение назначить этой датой 10 сентября 2023 года, утвердив соответствующее постановление законодательного органа.

Игорь Халин акцентировал внимание на тексте соглашения, где нашли отражение проект "Мобильный избиратель", применение QR-кодов для введения результатов в систему ГАС "Выборы", государственных закупок, которые необходимы для подготовки и проведения кампании.

"Vы подписываем далеко не первое соглашение. Всегда есть какие-то изменения. Но стабильным остаётся одно: добросовестное сотрудничество между тремя избирательными комиссиями, конструктивная работа с коллегами и органами власти всех трёх субъектов. И самое главное – создание условий для того, чтобы выборы прошли прозрачно, конкурентно, комфортно для избирателей", - подчеркнул Игорь Халин.