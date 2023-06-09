Моор: в Тюменской области нет конфликтов на межнациональной и религиозной почвах

Обсуждение вопросов национальной политики состоялось в правительстве Тюменской области 8 июня на семинаре-совещании "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года".

По итогам заседания замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, стратегия реализуется в непростое время, на страну осуществляется информационная гибридная атака, оппоненты пытаются использовать многонациональность нашей родины для развития сепаратистских настроений, межнациональной и межконфессиональной розни. Поэтому приоритеты нужно расставлять так, чтобы никто не мог внести раскол между народами.

В целом УрФО не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, поэтому видится результат большой работы и полномочного представителя президента РФ и всех руководителей регионов. Тюменская область входит в число лидеров не только в Уральском федеральном округе, но и у нее и лучшие показатели по стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, для межнациональной напряженности, межконфессиональных противоречий". - отметил Магомедов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также отметил, что в регионе стабильная обстановка в межнациональных и межконфессиональных вопросах, причём в этом уверены не только власти, но и около 90% участников соцопросов: