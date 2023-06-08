Евгений Макаренко сдаст мандат депутата Тюменской облдумы

Парламентарии Тюменской области одобрили отставку депутата Евгения Макаренко, решение принято на 19-м заседании Тюменской областной Думы седьмого созыва, которое идет в эти минуты.

В Тюменской облдуме единоросс Макаренко работал с декабря 2011 года, курировал федеральный партийный проект "Детский спорт" партии "Единая Россия" в Тюменской области, после переизбрания в 2021 году был заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, был членом комитета по социальной политике.