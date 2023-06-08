В Тюменской облдуме назначили дату губернаторских выборов

10:30 08 июня 2023
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Дату выбора губернатора Тюменской области назначили  на заседании Тюменской облдумы 8 июня.

Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.  Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин уже призвал избирателей к активному участию в голосовавнии: "Дорогие избиратели! Не упустите возможность проявить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие региона! Обязательно приходите на избирательные участки 10 сентября 2023 года, мы ждем каждого из вас!"

Депутаты также рассмотрели договоре между органами государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области в 2023 году.

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