На последнем заседании гордумы VII созыва будет дан старт выборам главы Тюмени

Полномочия действующего главы города завершаются 9 октября 2023 года, старт новым выборам будет дан на 44-м заседании Тюменской городской думы, которое состоится 20 июня.

Комментируя проект решения, разработанный постоянной комиссией по городскому общественному самоуправлению думы, председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города. При этом половина участников комиссии будет представлена городской думой, а вторая половина назначена губернатором области. Проект предусматривает, что прием заявлений от кандидатов пройдет с 3 по 28 июля.

"Конкурсной комиссии предстоит внимательно изучить поступившие от кандидатов документы и принять решение о соответствии кандидатур действующему законодательству, нормативным правовым актам. Отбор кандидатур предполагается провести в августе, а выбрать главу города Тюмени предстоит депутатам думы восьмого созыва", - пояснил предстоящую процедуру Евгений Заболотный.



В ходе 43-го заседания гордумы в мае были внесены изменения в порядок проведения конкурса. Депутаты решили, что главой города Тюмени не может быть лицо, имеющее иностранное гражданство или вид на жительство, скорректировали список предоставляемых кандидатами документов.