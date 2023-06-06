В Тюмени ведется подготовка итогового заседания городской думы VII созыва

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Итоговое заседание Тюменской городской думы VII созыва запланировано на 20 июня. Основными пунктами повестки станут оценка отчета главы Тюмени о результатах его работы и деятельности администрации города, а также информация о решении вопросов, поставленных гордумой, за 2022 год.

Помимо этого, депутаты с учетом мнения горожан, высказанного на публичных слушаниях, внесут изменения в Устав города Тюмени, Генеральный план. Также народным избранниками предстоит принять решение о назначении выборов депутатов Тюменской городской думы VIII созыва и об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города, заслушать информацию о подготовке к празднованию 437-й годовщины со дня основания Тюмени.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" директору гимназии №1 Михаилу Колосову, поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" заслуженного учителя РФ Нины Лохман, занесении в Книгу Почета города Тюмени имени почетного железнодорожника Виталия Соснина посмертно.

В конце заседания председатель гордумы Евгений Заболотный выступит с информацией о результатах работы представительного органа власти VII созыва.