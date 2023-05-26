Евгений Заболотный: публичные слушания по бюджету важны и для власти, и для горожан

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Публичные слушания по бюджету являются обязательным требованием по Бюджетному кодексу, но в Тюмени они перестают быть формальностью. Общественники проявляют к подобного рода обсуждениям все больший интерес, так как в живом обсуждении проблем и реализации планов представители исполнительной власти, депутаты и горожане могут совестно определить приоритеты в развитии муниципалитета, отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

На майском заседании гордумы депутаты единогласно поддержали решение об исполнении бюджета города Тюмени за 2022 год. Предварительно документ обсуждался 11 мая на публичных слушаниях, участие в которых приняли 116 человек, в том числе представители 12 ТОСов. После доклада об основных параметрах исполнения бюджета, горожане смогли напрямую задать представителям власти волнующие вопросы, а после одобрили исполнение бюджета города. Итоги публичных слушаний депутаты рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 мая.

Глава города Руслан Кухарук в беседе с журналистами напомнил, что на публичных слушаниях жители города могут из первых уст узнать, как реализуются те полномочия и пожелания, идеи, которые были направлены в различные органы власти, насколько они услышаны и реализованы. "За пятилетний срок Тюменской гордумы мы действительно увидели живой интерес людей, которые участвуют в подобных мероприятиях. Среди них есть представители общественности, которым жители доверили представлять их в рамках ТОСов, ветеранских, спортивных, молодежных и других организаций. Общественный контроль важен не только для того, чтобы отчитаться, главное — он позволяет услышать пожелания на следующий финансовый год", — подчеркнул Руслан Кухарук.

Председатель городской думы Евгений Заболотный уверен, что участие горожан в публичных обсуждениях крайне важно для развития системы местного управления, дает ощущение сопричастности к главным городским событиям и активного включения в жизнь муниципалитета.

"Публичные слушания важны по нескольким причинам. Во первых, они позволяют людям напрямую рассказать о существующих проблемах, а властям услышать, что волнует тюменцев и в каких направлениях город должен развиваться. Второе — бюджет ограничен доходной частью, за рамки которой мы не имеем права выходить. На публичных слушаниях люди понимают, как выбираются приоритеты, почему что-то можно сделать сразу, а что-то реализовать невозможно. Именно в подобных диалогах общества и власти вырабатываются правильные решения, способствующие консолидации сил и ресурсов ради дальнейшего развития города и формирования комфортной городской среды", — отметил Евгений Заболотный.