Моор выступит в Совфеде с докладом о развитии Тюменской области

В Совете Федерации продолжаются Дни Тюменской области. 24 мая запланирована встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Тюменской области Александром Моором, председателем Тюменской облдумы Фуатом Сайфитдиновым.

В рамках "Часа субъекта Российской Федерации" на заседании Совета Федерации Моор представит доклад о социально-экономическом развитии региона. Трансляцию можно посмотреть на сайте Совфеда, начало в 12:40 (мск).

Помимо этого, 24 мая в здании Совета Федерации откроют выставку "Земля больших людей". В центре экспозиции — люди, которые создавали историю Тюменской области, заложили основу сибирского характера, и современные герои — это врачи, учителя, инженеры, строители, военные, работники культуры и искусства.