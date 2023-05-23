Евгений Заболотный подписал постановление о проведении 43-го заседания Тюменской гордумы

Евгений Заболотный подписал постановление о проведении 43-го заседания Тюменской гордумы

Постановление о проведении 43-го заседания Тюменской городской думы подписал в понедельник председатель думы Евгений Заболотный, документом утвержден проект повестки и список приглашенных.

Заседание гордумы состоится в четверг, 25 мая. В числе основных вопросов для рассмотрения - исполнение бюджета 2022 года, внесут изменения в решение думы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" и другие вопросы. С проектом повестки можно ознакомиться по на сайте думы.

Заседание городской думы состоится 25 мая в Большом зале по адресу: улица Первомайская, 20. Начало в 10:00.