Тюменская делегация в СовФеде рассказала о строительстве жилья в регионе и развитии системы ЖКХ

Дни Тюменской области начались в Совете Федерации. Моор вместе с коллегами принял в Москве участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Андрея Шевченко. Рассказали о тюменском опыте и результатах в жилищном строительстве и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Замгубернатора Шустов в докладе отметил, что в 2-23 году региона ввел рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья – 2,245 млн квадратных метров, 42 % из них ИЖС. В расчете на одного жителя получилось 1,4 кв. метра. Это третье место среди субъектов Российской Федерации. За 2022 год жилищные условия улучшили 70 тысяч семей.

Моор рассказал сенаторам о том, что для развития новых территорий жилой застройки, переселения из аварийного жилья активно привлекаются средства федерального бюджета, используются доступные финансовые инструменты федерального проекта "Инфраструктурное меню". Отметил, что именно в Тюмени был сдан первый дом, построенный с привлечением инфраструктурных облигаций.

"Мы также проводим модернизацию коммунальной инфраструктуры. Планируется заменить 134 км коммунальных сетей, выполнить реконструкцию 2 котельных и водопроводной насосной станции. Это позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более 22 тыс. человек в 5 муниципальных образованиях Тюменской области. По расчетам количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства снизится на 13%Напомнил, что мы также активные участники федерального проекта "Чистая вода" и программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"", - сообщил Моор, выразив уверенность, что " при поддержке федерального центра мы продолжим делать жизнь земляков комфортнее".

Впереди еще два рабочих дня. Делегация планирует заручиться поддержкой сенаторов в реализации планов по строительству соцобъектов в регионе, восстановлению объектов культурного наследия и реализации социально значимых федеральных и региональных программ.