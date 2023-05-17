Памфилова представила логотип Единого дня голосования -2023

13:10 17 мая 2023
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На обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов глава ЦИК РФ Элла Памфилова представила логотип ЕДГ-2023.

"На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах",  - отметила Памфилова.

Теги: выборы
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