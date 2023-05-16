Глава МЧС Куренков и губернатор Моор провели встречу с погорельцами в Успенке

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор провели в понедельник встречу с жителями села Успенка, чьи дома пострадали из-за природного пожара.

Куренков сообщил, что прибыл по поручению президента, чтобы узнать, как помогают жителям пострадавших от природных пожаров населенных пунктов. В частности, интересовался, какие выплаты назначены, кому положены, знают ли погорельцы, куда им при необходимости обращаться за помощью.

Жители Успенки задавали как частные вопросы, так и касающиеся всех, поднимали вопросы профилактики пожаров, уточняли детали предстоящих выплат. Помимо этого, они поблагодарили сотрудников МЧС и всех огнеборцев за работу и попросили главу МЧС выписать всем, кто спасал село от огня, премии. Много добрых слов было сказано и в адрес добровольцев, а также местного, районного и регионального руководства.

Тюменская область - уже второй регион за сегодня, где Куренков проводит встречи с погорельцами, первым была Курганская область. Глава МЧС РФ был удивлен небольшому количеству озвученных вопросов у тюменцев и предложил при их возникновении обращаться за разъяснениями не только к местному начальству, но и к руководителю ГУЧС по Тюменской области. Во вторник, по словам Куренкова, он будет работать в Свердловской области, далее - в Забайкалье.

В Успенке в пожарах 4 и 6 мая сгорело 10 жилых домов, 11 пострадали от огня, у части жителей села сгорели надворные постройки. Пострадавшие могут подать заявление на получение 50 тысяч рублей помощи на неотложные нужды. За сгоревшие дома, которые были единственными и сгорели, выплаты составят по 72 тыс. рублей за кв. м., за бани - 250 тыс, за хозспростройки - 50 тысяч рублей.