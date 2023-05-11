О чем рассказал Моор Путину при личной встрече?

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На встрече с губернатором Моором президент Путин положительно оценил работу тюменских властей и по итогам одобрил желание губернатора продолжить работу в регионе.

В числе позитивных моментов губернаторской команды Владимир Путин назвал:

+ Устойчивый рост численности постоянного населения (немногие регионы могут похвастаться этим показателем).

По словам Моора, есть и естественный прирост, в 2022 году сохранили эти темпы, и большой миграционный прирост – население растет: "Могу две цифры привести по нашему областному центру. В 2009 году было 600 тысяч населения, в 2019-м, через десять лет, – 800 тысяч, на треть город прирос. По последним данным переписи, на 2022-й – 850 тысяч. Соответственно, в других муниципалитетах тоже растет, и в целом по региону действительно уже много лет позитивная динамика естественного прироста населения".

+ Число медиков, врачей на тысячу населения выше, чем в среднем по стране.

В целом комфортно жить в Тюменской области, много для этого делается - действительно много приезжает и из соседних регионов, в том числе медицинские работники для того, чтобы работать в нашей системе здравоохранения, педагогические сотрудники, отметил Моор.

В числе минусов - большая аварийность на дороге

"У нас федеральная транзитная трасса идет через Тюмень. Но нужно сказать, что на федеральных трассах, благодаря тому, что идет большая реконструкция, – сейчас у нас реконструируется четырехполосная [дорога], – мы отмечаем в 2022 году снижение аварийности и, что самое главное, смертности на федеральных трассах. Небольшой рост отмечаем на межмуниципальных и наших муниципальных дорогах. Я сам возглавляю региональную комиссию по безопасности дорожного движения – вместе с сотрудниками ГИБДД эту тему обсуждаем, выявляем аварийно-опасные участки, принимаем определенные решения. Но есть еще над чем работать, потому что достаточно большой транзитный пассажиропоток идет, транспортный поток и с севера, и с востока на запад. Видим эту задачу, Владимир Владимирович, будем над ней работать и улучшать эти показатели обязательно", - пообещал Моор.

Про поддержку СВО

Все мобилизованные и контрактники в именных подразделениях получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Также предусмотрен ряд выплат, связанных с возможным ранением либо, не дай бог, со смертью. Регион шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря решениям президента есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество – в прошлом году на это потратили почти миллиард рублей.

По каждой семье военнослужащих составлен социальный паспорт. Все это ведется в едином программном продукте, в котором работают и доступ к которому имеют все заинтересованные службы. Приняли более 30 видов социальной поддержки. Во всех муниципалитетах 80 социальных семейных гостиных.

Про поддержку новых территорий

В июне прошлого года заключили соглашение с городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР. В рамках соглашения оказывается поддержка в восстановлении инфраструктуры, здравоохранения, образования, спорта, ремонте дороги. Сейчас аварийно-восстановительная бригада тюменских специалистов помогает пройти отопительный сезон. Работают наши медики и педагоги. Работа продолжается - сверстаны все планы на 2023 год.

Про экономику

Экономика в целом и предприятия адаптировались и показывают устойчивый рост. По итогам пяти лет индекс обрабатывающих производств – 174 процента. Инвестиции в прошлом году выросли на 40 процентов по отношению к 2021-у. Компания "Сибур" продолжает развивать потенциал тобольской нефтехимической площадки. В рамках соглашения с Минэнерго они приступили к реализации нового проекта по производству полипропилена из пропилена дегидрированием пропана. Объем инвестиций – примерно два с половиной – три миллиарда долларов. Выход на промышленное производство – 2027 год. Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнеров.

Про строительство и ветхое жилье

Активно развивается сфера строительства жилья. В 2022 году установили исторический рекорд за всю историю по вводу жилья: получилось 1,4 квадратных метра на человека, и это третий результат в РФ. Во многом благодаря тому, что мы используем инструменты инфраструктурного меню - это очень эффективный инструмент. Но также сильно влияют на рынок жилья всевозможные льготные программы по ипотеке. Вели очень много федеральных земель, и задел на 2023-й тоже достаточно хороший.

Регион активно занимается программой расселения ветхого и аварийного жилья. В 2023-м завершится программа расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, – на год и восемь месяцев быстрее. В тех муниципалитетах, где программа уже завершена, за счет своих денег регион дет вперед и расселяет жилье, признанное [аварийным] уже позже.

Про благоустройство и соцобъекты

За пять лет благоустроено 370 дворов, 160 общественных пространств, больше 500 спортивных площадок, больше 600 детских площадок. Построили за пять лет 30 детских садов, в этом году три введут, 24 школы, еще шесть - в этом году. "У нас, Владимир Владимирович, есть в небольших населенных пунктах, в отдаленных, как правило, школы еще в деревянном исполнении – их 29 штук. Исходим из того, что любой ребенок, в каком бы населенном пункте он ни жил, должен иметь возможность учиться в современных условиях. Приняли для себя программу. В прошлом году построили семь, в этом году – две, все остальные заменим в течение ближайших трех лет", - пояснил Моор.

Про ТВВИКУ, ТюмГУ и кампус

Материально-техническая база ТВВИКУ, где учатся курсанты из 30 стран, требует улучшения. В 2020-м область и Минобороны РФ заключили соглашение о реконструкции стоимостью в 19 млрд рублей: 50%– из регионального бюджета, 50% – Минобороны. Уже сдала столования на 1,2 тыс. мест, в планах - строить следующие объекты этого училища.

Главный учебный корпус ТюмГУ планируют сдать в 2024 году. Это будет совершенно новое образовательное пространство. Для нас принципиально важно развитие инфраструктуры наших университетов, поэтому мы также участвуем в софинансировании этого проекта.

Кампус мирового уровня будет построен в ближайшие пять лет - "Проект для нас принципиальный", - подчеркнул Моор.

Про здравоохранение

Принципиальное внимание - развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи. За эти пять лет построили 69 ФАПов, амбулатории, новые поликлиники, открыли пять центров амбулаторной онкологической помощи и 17 центров лечения хронической сердечной недостаточности. В целом, высокая обеспеченность врачами. В разных муниципалитетах разные ситуации, но работа с кадрами продолжается.

Про АПК

Прошлый год был успешным для сельского хозяйства. Индекс производства продукции сельского хозяйства – 115 процентов. Третье место по урожайности овощей в России. Сегодня АПК – очень инвестиционно привлекательный сектор. "В этом году мы откроем уже четвертый этап тепличного комплекса: это будет 53 гектара теплиц, 13 миллиардов инвестиций, 750 рабочих мест. В 2021 году с нуля построили новую птицефабрику, там полный цикл по выращиванию и переработке бройлеров – семь с половиной миллиардов [рублей], тысяча рабочих мест. И еще интересный проект наши местные предприниматели реализовали. Они в 2017 году сначала построили завод по глубокой переработке пшеницы, делали из нее лизин – это продукт, который раньше на 100 процентов импортировался. Сейчас приступили к строительству завода по переработке гороха и будут делать растительный протеин – растительный белок, который можно будет использовать при производстве детского питания, что очень важно", - отметил Моор.

Про дороги

В 2019 году мы закончили строительство окружной дороги вокруг города Тюмени – ее протяженность 55 километров. Продолжаем строить и развязки, и мосты. идет строительство трехуровневой развязки, оно полностью финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита - это 8,6 миллиарда рублей. Мы выполняем все обязательства, которые приняли на себя в рамках национального проекта.