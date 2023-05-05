Евгений Заболотный лидирует в медиарейтинге среди председателей дум столиц регионов УрФО

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный по итогам апреля 2023 года возглавил рейтинг медиаактивности председателей дум столиц регионов Уральского федерального округа.

Рейтинг глав городов и председателей дум составлен компанией "Медиалогия" на основе базы СМИ, включающей более 84 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. По числу упоминаемости в СМИ Евгений Заболотный с медиарейтингом 1 594,1 существенно опередил всех спикеров представительных органов власти столиц Урала, для сравнения: у занявшего вторую строчку рейтинга спикера гордумы Екатеринбурга Володина индекс цитируемости равен 851,1.

В этом году седьмой созыв городской думы завершает свою работу, поэтому апрель стал насыщенным по информации, об итогах работы за весь период. И депутаты, и представители исполнительной власти отмечают, что в течение пяти лет они выстроили эффективное взаимодействие по решению большинства важных для муниципалитета и горожан вопросов.

В течение апреля председатель гордумы Евгений Заболотный активно комментировал развитие системы ТОС в городе, реализацию проекта по инициативному бюджетированию, работу с обращениями жителей города, исполнение наказов избирателей. Также спикер обсуждал с журналистами перспективы развития местного самоуправления, подготовку к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поощрение заслуженных жителей знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие" и другие темы, а также предстоящую избирательную кампанию.