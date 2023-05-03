Якушев призвал регионы УрФО не терять бдительности

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Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО, при осуждении праздничных дней было почёркнуто, что "безопасность людей – важнейший приоритет".

"В этом году принято решение не проводить массовые демонстрации и шествие "Бессмертный полк". Это вызвано соображениями безопасности. Регионы подготовили интересные программы для жителей. В городах и поселках будут организованы локальные праздничные площадки, под окнами домов ветеранов проведут концерты. Также пройдут уже традиционные акции: "Окна Победы", "Флаги Победы", "Песни Победы" и "Письма Победы". Больших скоплений людей не предполагается, однако ситуация обязывает нас не терять бдительность. Безопасность граждан остается нашим важнейшим приоритетом. Во время проведения всех торжественных и памятных мероприятий, в первую очередь, нужно обеспечить правопорядок, организовать охрану общественных территорий, стратегических, инфраструктурных и других объектов", – подчеркнул Владимир Якушев.

На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают тёплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут.