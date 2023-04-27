В Тюменской гордуме проанализируют исполнение наказов депутатам VII созыва

Выполнение наказов жителей депутатам седьмого созыва проанализируют в Тюменской городской думе на заседании в четверг, 27 апреля.

Народные избранники обсудят готовность к празднованию 78-й годовщины Великой Победы и дадут оценку выполнению наказов жителей депутатам Тюменской городской Думы VII созыва.

Депутаты проанализируют реализацию муниципальных программ "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021-2026 годы", "Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2021-2026 годы", "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021-2026 годы". В повестку включены вопросы о поощрении жителей областного центра муниципальными наградами.

Начало сорок второго заседания городской думы в 10.00. Ознакомиться с проектом повестки и посмотреть онлайн-трансляцию можно на сайте думы.