Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ямала Артюховым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Обсуждались социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта.

"У Вас в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы. Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, – это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста", - отметил в начале встречи Путин.

Артюхов доложил о выполнении ранее полученных поручений. В частности, речь шла:

О развитии медицины

"В прошлый раз докладывал, что мы полторы тысячи наших будущих рожениц через генетический тест провели, – [сейчас] уже три тысячи. Соответственно, каждая вторая мама смогла сделать генетическое тестирование. Оно упрощенное, не нужно делать сложных инвазивных воздействий, и психологически гораздо комфортнее.

Ключевую задачу Вы поставили на Совете по национальным проектам по мониторингу всего, что связано с диабетом. Это тоже системы непрерывного мониторинга, когда ребёнку, – это дети с первым [типом] диабета, – не нужно больше колоть палец: у тебя постоянно присутствует это устройство. Конечно, наша задача, чтобы все дети имели такие системы".

Об обманутых дольщиках

"Задача, которую вы ставили на последней встрече, – ликвидировать обманутых дольщиков. Докладываю, Владимир Владимирович: на Ямале больше их не осталось".

О ветхом жилье

"Ключевая, конечно, задача для всего Севера – расселение ветхого, аварийного жилья. Также двигаемся поступательно. ... Когда-то эти квартиры и дома были за счастье, сегодня они все пришли в ветхость: надо строить новое, чем активно занимаемся".

О рождаемости

"Важнейшая задача в социальной сфере – та самая рождаемость, те самые многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков – это то, что активно сейчас в работе". Путин отметил, что в плане школ еще нужно поработать: "Всё-таки многие дети ходят ещё в две смены".

О науке

"Хочу также обратить внимание на станцию "Снежинка". Мы сейчас над ней работаем вместе с МФТИ – с Московским физтехом, это, наверное, один из лучших мировых вузов в инженерном направлении. Планируем сделать одну из лучших мировых арктических научно-исследовательских станций, очень нужный проект. Планируют там тестировать новое оборудование в сфере связи, в сфере строительных технологий. Чуть позже уже доложу о том, как непосредственно оказать помощь этому проекту".

О Северном широтном ходе

Подробности о встрече.