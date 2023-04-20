Дмитрий Артюхов выступил с докладом о положении дел на Ямале

Губернатор округа сделал акценты на приоритетных направлениях развития

Сегодня, 20 апреля, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с докладом о положении дел в округе. Он подвел итоги пятилетней работы и поделился планами по развитию Ямала на ближайшие годы, сделав акценты на приоритетных направлениях.

Поддержка ямальских бойцов

Глава арктического региона начал доклад с темы спецоперации. По его словам, за год округ провел колоссальную работу: налажено гуманитарное снабжение военнослужащих, которые участвуют в СВО, с их семьями отлажена адресная работа. В округе действует пакет из 40 мер поддержки.

"Своих не бросаем – для нас это не просто слова. Ямальцы с честью несут службу в зоне СВО, спасибо каждому, кто находится на территории боевых действий, вы рискуете жизнью и прикрываете боевых товарищей. Ямал не подведет: наши бойцы уверены, что их родные дома окружены вниманием и заботой. Волонтеры каждый день помогают детям бойцов добираться в школу и к врачу. Поток гуманитарной помощи из ЯНАО на Донбасс не прекращается. Для северян не бывает чужой беды. Многие дети в Донбассе жили в детских домах", - поделился глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Артюхов напомнил, что ямальцы восстанавливают Волновахский район ДНР. Он назвал его 14-м муниципалитетом Ямала. Силами округа отремонтировано более 20 детских садов и школ. В Волновахском районе открыли станцию переливания крови, строители работают над восстановлением медицинского городка. До 2023 года ЯНАО восстановит порядка 100 домой и соцобъектов.

Жилье

Губернатор Ямала поставил задачу до 2025 года расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переедут более 20 тысяч семей. На сегодняшний день план выполнен наполовину: за пять лет новоселами стали 10 573 семей.

"Уже решены проблемы всех дольщиков, каждая семья получила квартиру или выплату. Больше пяти тысяч молодых семей отпраздновали новоселье. Региональная программа восстанавливает справедливость в категории молодых семей, которые исключают из федеральной программы по достижении ими 36 лет. 526 таких семей уже улучшили жилищные условия. Также не допускаем очередей в предоставлении жилья детям-сиротам. Набирает силу проект арендного жилья, готовы отличные квартиры в Славянском микрорайоне Нового Уренгоя, на очереди – Салехард и Губкинский", - пояснил Дмитрий Артюхов.

Дороги

По словам главы ЯНАО, за последние годы удалось привести в порядок более тысячи километров дорог. В ближайшие два года планируется завершить ремонт трассы от границы округа до Нового Уренгоя. В этом году отремонтируют порядка 200 километров.

Здравоохранение

Дмитрий Артюхов сообщил, что врачей на регулярной основе обеспечивают лучшим оборудованием. Также в округе запущена программа по строительству новых больниц. Строители с нуля возвели два современных инфекционных госпиталя. Особое внимание уделяется первичной медпомощи.

В Муравленко, Тарко-Сале, Новом Уренгое, Коротчаево, Губкинском, Харампуре, Самбурге, Горках и в Аксарке построят новые объекты здравоохранения. Самую большую поликлинику строят в Ноябрьске. К слову, здесь открыли отделение патологии речи, в следующем году планируется в два раза увеличить его площадь. Власти региона запускают проект по благоустройству больничных городков. Важную роль сыграли и северные надбавки, которые выплачиваются бюджетникам с первого дня работы. Это помогает привлекать на Ямал узких специалистов.

Территория детства

Ямал, по словам Артюхова, должен стать лучшей в стране территорией детства. Все предпосылки для этого уже есть: каждый год в ЯНАО растет численность детей и многодетных семей.

За пять лет в округе возвели 44 спортивных объекта – это лыжные базы, ледовые корты, центры единоборств, многофункциональные комплексы с бассейнами. В ближайшие годы введут самый крупный спортивный объект округа – "Ямал-Арену". Он будет находиться в Салехарде.