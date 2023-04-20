Герой России решил избираться в Тюменскую гордуму

Особенность праймериз ЕР в этом году – в качестве кандидатов активно подают заявки участники СВО и волонтеры, задействованные в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Среди них – Герой России, участник СВО на Донбассе Рустам Сайфуллин. Он зарегистрирован в качестве кандидата для дальнейшего выдвижения в Тюменскую городскую думу.

Рустам Сайфуллин – уроженец Вагайского района, военный с 20-летним стажем, с самого начала спецоперации по освобождению Донбасса ушел на передовую, где получил несколько тяжелых ранений. За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания был награжден званием Героя России и медалью "Золотая Звезда". Сегодня он – военнослужащий по контракту в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба ЕР.