В России запущены первые программы подготовки "белых хакеров"

В России запущены первые программы подготовки пентестеров – "белых хакеров", которые тестируют безопасность компьютерных систем, об открытии нескольких новых курсов на базе отечественных IT-компаний заявили в Минцифры.

"У нас, кстати, очень мало пентестеров в стране оказалось. На протяжении последнего года все топовые команды заняты и не только топовые, но и маленькие команды, совсем маленькие тоже говорят - у всех заказов очень много. И, оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо", - сказал Бенгин на форуме CISO.

По его словам, ведомство за то, чтобы обучение пентестеров происходило "в отрасли". "Мы видим, что сейчас уже появилось два или три новых курса за последние четыре месяца", - заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.