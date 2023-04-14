Мишустин пообещал Тюменской области денег на медтехнику и оборудование

Михаил Мишустин пообещал выделить Тюменской области дополнительное финансирование на закупку медицинской техники и оборудования.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Объем финансирования составляет 5,6 млрд рублей. Планируется возведение двух поликлиник, 46 ФАПов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях будет проведен ремонт. Планируется закупка более 2 тыс. единиц оборудования и 177 единиц медтехники. Проект рассчитан в первую очередь на небольшие города и населенные пункты.

Александр Моор попросил председателя Правительства о выделении дополнительных средств на закупку медоборудования – 4 передвижных автомобильных комплексов: двух офтальмологических и двух стоматологических с возможностью проведения оперативного вмешательства. Они позволят оказать помощь пациентам в отдаленных населенных пунктах. Помимо этого планируется покупка диагностического оборудования, в том числе экспертного класса. Такая закупка обеспечит раннее выявление и лечение заболеваний.

Михаил Мишустин сказал, что соответствующее поручение о выделении необходимых средств будет дано Минздраву и Минфину.