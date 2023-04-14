Мишустин отметил эффективную работу тюменских предприятий

Михаил Мишустин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором, глава Правительства РФ отметил эффективную работу предприятий региона. Компетенции завода "Тюменские моторостроители", производящего сложное оборудование, позволят уже в 2025 году выпустить двигатель ТМ-16. Лабораторно-исследовательский комплекс "Новатэка" решает вопросы, связанные с одной из важнейших отраслей Тюменской области – нефтегазовым сектором.

Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии региона:

Инвестиции в 2022 году выросли на 133%.

За последние пять лет индекс обрабатывающей промышленности составил 174%. Индекс развития отрасли сельского хозяйства - 115%.

Для строительства новых объектов сельского хозяйства используются такие меры федеральной поддержки, как компенсация затрат на капитальные вложения и процентов по инвесткредитам. Общий размер такой полддержки – 1,3 млрд рублей.

Успешно реализован проект товарно-молочного комплекса "Дамате" при использовании федеральных средств на сумму 2,2 млрд рублей.

В 2022 году достигнут абсолютный рекорд в строительной отрасли. Для ее развития регион использует инфраструктурные облигации, а также федеральные программы софинансирования, в частности при строительстве новых автодорог, транспортной инфраструктуры и школ.

За последние пять лет отремонтировано 3 тыс. км автодорог, построено 19 мостов и 11 развязок и путепроводов.

В 2021 году в Тобольске построен новый аэропорт.

Александр Моор поблагодарил Михаила Мишустина за инструменты поддержки, которые правительство предоставляет регионам, и попросил сохранить их в дальнейшем.