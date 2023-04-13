Полпред УрФО будет работать в Тюмени вместе с Мишустиным

10:43 13 апреля 2023
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня работает в Тюменской области вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как мы уже сообщали, гости ознакомятся организацией образовательного процесса в гордости региона - областной физико-математической школе, посетят одно из ведущих промышленных предприятий и лабораторно-исследовательский центр, специалисты которого проводят комплексные исследования керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов.

Теги: Александр Моор , Владимир Якушев , Михаил Мишустин , полпред
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