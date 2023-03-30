Омский губернатор ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, в губернаторском кресле он пробыл почти шесть лет.

Врио назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Справоросс Бурков был назначен врио губернатора в октябре 2017 г., в сентябре 2023г. он намеревался переизбраться на второй срок", - сообщает "Клуб регионов".

"Дорогие друзья! Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего Президента Владимира Владимировича Путина", - прокомментировал ситуацию Бурков.

Виталий Хоценко с 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК "Ямал-Регион". С марта 2010-го занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор Департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя Губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

С 16 декабря 2013 г назначен Министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Председатель правительства Донецкой Народной Республики с 8 июня по 30 сентября 2022 г.Летом 2022 года был назначен главой правительства ДНР.